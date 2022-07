CAROVIGNO – L’auto è finitata fuoristrada appena uscita da una curva pericolosissima, ha sfondato un muretto a secco e si è capottata in campagna: ha perso la vita così, nel primo pomeriggio di sabato, Vittorio Cretì, 69 anni, di Carovigno, bancario in pensione. La moglie che che era con lui in auto è ricoverata in gravi condizioni, ma pare non in pericolo di vita, all’ospedale Perrino.