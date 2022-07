Bari – Incidente mortale, intorno alla mezzanotte, in via Bruno Buozzi a Bari, all’altezza del distributore Eni. A perdere la vita, nello scontro con un’altra auto che arrivava dalla direzione opposta, è stato un 70enne, deceduto sul posto. Feriti sia il passeggero, a bordo dell’auto dell’uomo, sia la donna alla guida dell’altra vettura. Accertamenti ancora in corso da parte della Polizia Locale di Bari.