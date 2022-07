CAROVIGNO – Disagi al traffico ferroviario e ritardi fino a 190 minuti sabato pomeriggio sulla linea Lecce-Bari a causa di un principio d’incendio sull’Intercity 614 Lecce-Milano, divampato attorno alle 13.50 quando il treno si è fermato tra Carovigno ed Ostuni, per consentire l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e il mezzo.

A treno fermo, a circa 500 metri in direzione nord dalla stazione di Carovigno, si era sviluppato un principio d’incendio con sviluppo di fumo interno della carrozza locomotrice anteriore. Il convoglio era composto da sette vagoni e due locomotori e trasportava 1666 passeggeri

L’incendio ha avuto origine all’interno di un serbatoio contenente liquido refrigerante al servizio dell’impianto di condizionamento. Le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco.