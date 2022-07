Malviventi in azione a Salve dove è stata messa a soqquadro e poi data alle fiamme l’abitazione del Vicesindaco Giovanni Lecci, situata in via Fratelli Cairoli.

Il politico si era trasferito in una residenza estiva ed è stato allertato all’alba di quanto accaduto.

Un’azione violenta. Chi ha agito ha distrutto ogni cosa per poi dar fuoco a cinque stanze su sette, a perdere la vita per asfissia un povero gattino.

Gli inquirenti indagano per danneggiamento seguito da incendio, ma si potrebbe trattare di un atto intimidatorio.

Sul caso sono in corso accertamenti dei carabinieri di Salve con i colleghi della compagnia di Tricase.

Il primo cittadino Francesco Villanova ha scritto un Facebook un messaggio di vicinanza al suo vice.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono solidarietà e vicinanza al Vice Sindaco, arch. Giovanni Lecci, e alla sua famiglia per il vile attentato incendiario che ha colpito la sua abitazione di Salve.

Questo ignobile episodio , che offende l’intera comunità, non scoraggerà e non intaccherà la passione e l’impegno con cui il Vice Sindaco svolge il suo dovere per il bene comune di tutti i cittadini di Salve.