Pelé su Instagram: ‘Sono forte, pensate positivo’

Pelé ha voluto rassicurare sulle sue condizioni fisiche con un messaggio social: “Amici miei, voglio mantenere tutti tranquilli e con il pensiero positivo. Sono forte, ho molta speranza e seguo il mio trattamento come sempre. Voglio ringraziare tutto il personale medico e infermieristico per tutto lo zelo che sto ricevendo. Ho molta fede in Dio e ogni messaggio d’amore che ricevo, che arriva il mondo intero, mi tiene pieno di energie. E guardare anche il Brasile ai Mondiali! Grazie mille per tutto”.