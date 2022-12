Condividi su...

LECCE – Proseguono gli allenamenti per i giallorossi. Dopo la doppia seduta di venerdì, la squadra oggi in campo al mattino per una nuova seduta all’Acaya Golf Resort. Dermaku ha svolto un lavoro differenziato. Domani mattina è in programma un nuovo allenamento.

Intanto sono state definite le date dei primi due test d’allenamento: sabato 10 dicembre alle ore 10:00 allenamento congiunto con la formazione Primavera 1 presso il Deghi Center di San Pietro in Lama a porte aperte. Mercoledì 14 dicembre altro allenamento congiunto a Parabita presso il centro sportivo Heffort Sport Village con la formazione locale (orario da stabilire).

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts