La traversa ferma il Bari, quinto pari di fila ma terzo posto

BARI – Non passa la pareggite al Bari. La formazione di Mignani impatta 0-0 contro il Pisa in una gara noiosa nel primo tempo quanto vibrante nella ripresa, soprattutto da quando Mignani ha sostituito Scheidler e Antenucci con Salcedo e Benedetti, che è andato a fare la mezzala al posto di Folorunsho, spostato nel ruolo di prima punta. Prima bravissimo Caprile ad evitare il vantaggio nerazzurro fermando Toure da pochi passi, poi centra due volte la travesa. Prima con Pucino su un cross proveniente da calcio d’angolo, poi con Benedetti, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Finisce 0-0 ma il Bari sale al terzo posto della classifica per effetto dei risultati degli altri campi.

Bari-Pisa 0-0

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Dorval, Maita, Maiello, Folorunsho, Botta, Scheidler (26’st Salcedo), Antenucci (26’st Benedetti). Panchina: Frattali, D’Errico, Galano, Terranova, Zuzek, Mazzotta, Bosisio, Bellomo, Cangiano, Mallamo. All. M. Mignani?

Pisa (4-3-2-1): Livieri, Hermannsson, Torregrossa (18’st Gliozzi), Toure, Nagy (34’st De Vitis), Mastinu (c) (18’st Marin), Beruatto, Tramoni M. (27’st Sibilli), Rus, Morutan (34’st Canestrelli), Barba. Panchina: Dedik, Guadagno, Jureskin, Estevez, Ionita, Calabresi, Tramoni L.. All. L. D’Angelo.

ARBITRO: Francesco Cosso.

AMMONITI: Vicari, Scheidler, Maiello (B).

ESPULSO: Rus (P) al 76’ per doppia ammonizione.

NOTE: Angoli 8-7; Rcuperi 1′ e 4′