Pecchia carica il suo Parma: “Col Lecce c’è solo la vittoria”

Alla vigilia della sfida con il Lecce, in programma alle 20.45 di venerdì 31 gennaio allo stadio Tardini, Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha presentato il match sottolineandone l’importanza dopo la sconfitta di San Siro con il Milan. “Abbiamo analizzato gli aspetti positivi e negativi, ma ora dobbiamo concentrarci su cosa migliorare. Se vogliamo vincere, il passato non conta: la partita importante è sempre la prossima”, ha dichiarato.

Il tecnico ha evidenziato il valore dello scontro diretto con i salentini, visto che entrambe le squadre hanno lo stesso percorso in classifica. Ha poi parlato dell’inserimento di Djuric, ancora in fase di adattamento, e della condizione di Bonny, reduce da un’influenza. Infine, ha fatto appello al gruppo per sopperire alle assenze: “Puntiamo su chi ha energie, entusiasmo e condizione fisica”.

