BARI – E’ Domenico De Santis il nuovo segretario regionale del Partito democratico in Puglia. Il vice

capo gabinetto del governatore Michele Emiliano, ha potuto contare sull’unanimita’ da parte del partito e il sostegno di circa 20mila iscritti. L’iter si completera’ a meta’ marzo con l’assemblea dem, Con De Santis sono stati eletti anche i nuovi

segretari provinciali: si tratta del sindaco di Bitritto Pino Giulitto per l’area di Bari, di Luciano Marrocco per il Salento,

del sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo D’Arenzo per la provincia di Foggia, la consigliera provinciale Anna Filippetti

guidera’ il Pd Terra Jonica, a Brindisi viene riconfermato Francesco Rogoli per Brindisi e nella Sesta provincia chiude

l’andriese Lorenzo Marchio Rossi. “Ci sono energie straordinarie”, “personalita’ di grande esperienza e consolidate

competenze che si riuniscono del Partito Democratico”:e’ con questo gruppo “che lavorero’ e per cui lavorero'”, ha assicurato

De Santis. Il neosegretario ha rassicurato tutti: “Saremo presenti nei contesti piu’ difficili e complicati, dove c’e’ il

disagio sociale e ambientale, non dimenticheremo le periferie, saremo presenti dove il precariato e le ingiustizie generano

disparita’, il mio impegno sara’ teso a far tornare questa grande comunita’ un partito di popolo e popolare”

