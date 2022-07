Paura a Ostuni, bimbo afgano si perde tra i vicoli della città

OSTUNI (BR) – Tensione e paura a Ostuni nel pomeriggio di giovedì 14 luglio, fortunatamente la vicenda si è conclusa con un lieto fine, un bimbo di 8 anni, di nazionalità afgana e con piccoli problemi cognitivi, si è smarrito nei vicoli della città bianca. I genitori in preda alla disperazione, hanno subito lanciato l’allarme contattando Polizia di Stato e Polizia Locale. Gli agenti del Commissariato di Ostuni hanno immediatamente avviato le ricerche, dopo insistenti ricerche sono riusciti a rintracciare il piccolo, sano e salvo, e riportarlo ai suoi familiari intorno alle 19.30. Nella foto in evidenza il momento in cui i poliziotti lasciano il piccolo tra le braccia dei genitori.