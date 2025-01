Casarano, istituzioni in comune per firmare patto sulla sicurezza

Il patto sulla sicurezza urbana firmato a Casarano rappresenta un passo significativo per la comunità e l’intera provincia di Lecce. La presenza del prefetto Natalino Manno e dei vertici delle forze dell’ordine sottolinea l’importanza dell’iniziativa, mirata a prevenire varie forme di criminalità e garantire un controllo efficace su un territorio strategico per l’economia salentina.

L’emozione del sindaco evidenzia il valore della collaborazione tra le istituzioni e le forze dell’ordine, che insieme possono migliorare la sicurezza e il benessere della comunità.

L’inaugurazione dell’impianto di videosorveglianza all’interno dello stadio comunale è un ulteriore segnale dell’impegno per la sicurezza, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti i cittadini e i visitatori. Questo patto non solo mira a proteggere il territorio, ma anche a promuovere un clima di fiducia e collaborazione tra le istituzioni e la popolazione.

Natalino Manno

Prefetto di Lecce

Ottavio De Nuzzo

Sindaco Casarano

Antonio Filograna

Presidente Casarano Calcio

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts