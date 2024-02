Salento, Paride Mazzotta (FI): appello per agenda a favore malati oncologici

Paride Mazzotta, presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, ha recentemente emesso una nota riguardante l’importanza di implementare un sistema di prenotazione delle prestazioni diagnostiche per i pazienti oncologici simile a quello già attuato presso la ASL di Bari.

Secondo Mazzotta, questo nuovo approccio consentirebbe ai pazienti di non dover più fare lunghe code e di ricevere un supporto più diretto e tempestivo, con i medici specialisti che fissano direttamente data e ora degli esami nei centri più vicini alla loro abitazione. Questo sistema, noto come “agenda riservata”, allevierebbe lo stress e le difficoltà che i pazienti oncologici spesso devono affrontare per accedere alle prestazioni necessarie.

Mazzotta invita dunque la ASL di Lecce a considerare e adottare questa pratica, sottolineando l’importanza di aderire alle linee guida regionali già esistenti ma non ancora implementate. L’obiettivo è quello di fornire un supporto straordinario ai pazienti affetti da questa terribile malattia, dimostrando una vera sensibilità e attenzione da parte dell’azienda sanitaria verso coloro che si trovano a combattere contro il cancro.

L’appello di Paride Mazzotta riflette la necessità di migliorare i servizi sanitari per i malati oncologici, fornendo loro un supporto adeguato e umano durante il percorso di cura.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts