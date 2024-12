Pari e patta tra Monopoli e Avellino: 1-1 al Veneziani, Gabbiano terzo in classifica

Un punto a testa tra Monopoli e Avellino in uno dei posticipi della 17^ giornata di campionato del Girone C di Serie C: al Veneziani termina 1-1 tra le due compagini biancoverdi che si spartiscono la posta in palio e salgono rispettivamente a quota 29 e 26 lunghezze in classifica.

Colombo si affida al consueto 3-5-2 con il tandem offensivo composto da Vazquez e Grandolfo, Biancolino replica con un 4-3-1-2 con Redan schierato sulla trequarti a sostegno di Patierno e Gori. In cronaca. Al primo vero tentativo passano gli ospiti: al minuto 17 Armellino va via sulla sinistra e mette al centro per De Cristofaro che non ci pensa su due volte e lascia partire un meraviglioso mancino a giro che si insacca alle spalle dell’incolpevole Vitale. La reazione del Gabbiano non si fa attendere e si concretizza nella rete del pareggio al minuto 37: Falzerano verticalizza per Grandolfo che lavora benissimo il pallone e lo serve a Yabre che con un diagonale rasoterra supera Iannarilli. 1-1 al Veneziani.

L’inizio della ripresa è all’insegna dell’equilibrio. Il primo sussulto lo creano i pugliesi, pericolosi al minuto 63 con un tiro-cross di Grandolfo smanacciato da Iannarilli; trascorre un minuto e a provarci dal limite è Scipioni: conclusione centrale, Iannarilli la blocca senza problemi. Gli irpini gettano nella mischia Russo al posto di Redan ed è proprio lui ad andare vicino alla rete del nuovo vantaggio al minuto 68: botta dall’interno dell’area a colpo sicuro dopo un’azione convulsa, respinta provvidenziale di Vitale. Il numero 10 è particolarmente ispirato e lo dimostra anche al minuto 77, quando direttamente da calcio di punizione impegna Vitale, abile a bloccare in due tempi. L’occasione principale del secondo tempo, però, capita al minuto 86 sul piede di Patierno che riceve un pallone perfetto dalla sinistra e si divora un autentico calcio di rigore in movimento: prodigioso nella circostanza Vitale a respingere. E’ l’ultima chance di un incontro che si chiude così, in perfetta parità, dopo sei minuti di recupero. E per il Monopoli va benissimo così.

