Martina, Lacarbonara: “Dobbiamo ritrovare l’atteggiamento giusto”

Dopo una splendida rimonta, il Martina sta vivendo un momento di difficoltà, come dimostrano gli ultimi risultati. Un calo descritto così dal presidente degli itriani, Piero Lacarbonara, alla vigilia del match contro il Francavilla: “Il nostro momento è difficile ma lo accettiamo. Siamo qui per cercare le soluzioni per uscire da questa fase. Non eravamo imbattibili prima e non siamo scarsi ora. Stiamo vivendo un periodo in cui l’atteggiamento non è dei migliori, i ragazzi hanno sempre dimostrato di andare oltre gli ostacoli. Credo che questo si possa ricondurre anche alla formula del campionato, la quale toglie degli obiettivi in alcuni momenti. Noi, però, abbiamo diversi obiettivi, tra cui quello di onorare una società che fa tanti sacrifici. Mi aspetto dai ragazzi il ritorno all’atteggiamento che li ha contraddistinti e sono convinto che lo faranno. Non facciamo drammi, sono momenti che si possono vivere in una stagione. Sarebbe bello chiudere il ciclo di partite tornando alla vittoria ma, aldilà del risultato, voglio rivedere l’atteggiamento che ci ha fatto innamorare dei ragazzi. Speriamo di voltare pagina ma sono convinto che lo faremo”.

Finale di stagione: “In questo finale di stagione mi aspetto di rivedere la squadra che conosciamo. Sono convinto che, al di là dei valori tecnici, la differenza proviene dall’atteggiamento con cui si scende in campo. Se ritrovassimo la voglia vista fino alla partita di Brindisi non possiamo temere qualcuno e potremo ambire a vincere i playoff. Senza quell’atteggiamento, però, si fa fatica”.

Critiche: “Cerco sempre di guardare i commenti positivi e di costruire il futuro del Martina con i tifosi che ti confortano nei momenti difficili. Per me, quello è il valore aggiunto. In alcuni momenti si esagera ma rispettiamo tutto. Siamo sereni perché ci siamo guadagnati la stima degli addetti ai lavori. Tutti ambiscono a venire al Martina e questo mi fa piacere. È frutto del lavoro e del rispetto dei doveri. Siamo meno appariscenti rispetto ad altri ma cerchiamo di mantenere gli impegni. Spesso si critica da casa ma non penso che sia costruttivo”

