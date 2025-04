Calciatori dell’Altamura sotto la curva ospiti a Trapani: indaga la Procura Federale

Il Giudice Sportivo, in ordine alla segnalazione della Procura Federale e del Delegato di Lega relativa a quanto accaduto al termine della gara Trapani-Team Altamura del 13 aprile allorquando i calciatori del Team Altamura – richiamati dai propri tifosi – si sono recati sotto il Settore Ospiti occupato dai loro stessi tifosi, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua competenza in ordine alla identificazione dei soggetti autori delle condotte di cui sopra e per l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author