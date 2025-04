Gallipoli, ruba tre telefoni e nasconde serra di marijuana: arrestato

Nel pomeriggio di martedì 15 aprile, la Polizia ha arrestato in flagranza un 47enne di Gallipoli, sorpreso dopo aver rubato tre telefoni cellulari da un noto negozio di elettrodomestici della città.

Intorno alle 14.30, il direttore dell’esercizio commerciale ha segnalato l’ammanco alla Polizia, ricordando che lo stesso punto vendita era stato oggetto di un furto analogo il 21 marzo scorso, quando fu sottratto un tablet. Gli agenti, giunti sul posto, hanno visionato le immagini di videosorveglianza e identificato rapidamente il presunto autore del furto.

Una pattuglia della Volante ha rintracciato il 47enne nei pressi della sua abitazione: indossava ancora gli stessi abiti del momento del furto. L’uomo ha subito ammesso le proprie responsabilità indicando la stanza dove aveva nascosto la refurtiva. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno recuperato i tre cellulari, ancora sigillati, e il tablet rubato il mese precedente.

Ma non è finita: all’interno dell’abitazione è stata scoperta anche una piccola serra artigianale per la coltivazione di marijuana, con tre piante dotate di infiorescenze, una lampada UV e sensori di temperatura e umidità. Tutto il materiale è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

Restituiti i dispositivi rubati al legittimo proprietario, per il 47enne è scattato l’arresto con disposizione degli arresti domiciliari da parte del P.M. di turno. L’uomo è stato inoltre denunciato per furto e per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

