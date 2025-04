Lecce, Manda Rakesh Kumar entra in consiglio comunale

Si è ufficialmente insediato oggi, mercoledì 16 aprile, in consiglio comunale a Lecce Manda Rakesh Kumar, eletto lo scorso 19 gennaio come rappresentante dei cittadini extracomunitari residenti in città. Il consiglio ha convalidato la sua elezione, confermando una tradizione avviata ben 26 anni fa dal Comune di Lecce, primo in Italia a introdurre una forma di rappresentanza politica per i cittadini stranieri non comunitari.

«All’epoca erano presenti 51 nazionalità e circa quattromila cittadini extracomunitari; oggi sono più di diecimila, a conferma di una città accogliente», ha ricordato il sindaco Adriana Poli Bortone.

Il sindaco ha sottolineato come Kumar, di nazionalità indiana, abbia ottenuto un importante consenso elettorale, risultando espressione di un’ampia comunità etnica. «Hai iniziato come lavoratore e oggi sei imprenditore, dando lavoro anche a cittadini italiani: un esempio concreto di integrazione e rispetto».

Poli Bortone ha definito Kumar «non un consigliere aggiunto, ma di fatto un vero e proprio consigliere», invitandolo a collaborare attivamente anche nelle Commissioni. «Segnala bisogni, criticità e proposte: il tuo ruolo sarà quello di ponte tra l’Amministrazione e le comunità straniere. Benvenuto tra noi».

