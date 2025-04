Martina, Pizzulli: “Con il Francavilla per sfogare la nostra rabbia”

Dopo due sconfitte consecutive, il Martina vuole tornare al successo. Contro il Francavilla, infatti, il tecnico degli itriani, Massimo Pizzulli, si aspetta risposte dai suoi, come dichiarato nel corso della conferenza stampa della vigilia: “Stiamo attraversando un momento difficile, forse per la prima volta in questo campionato. I ragazzi si stanno applicando, sanno che il fatto che arrivi subito un nuovo match è una fortuna perché possiamo sfogare la rabbia. Affronteremo una squadra che ha fatto un gran girone di ritorno ma dobbiamo guardare noi stessi. Dobbiamo avere l’umiltà per riprendere il nostro percorso attraverso il gioco e la voglia. Abbiamo lavorato bene, cercando di riportare un po’ di serenità” Francavilla: “Mi aspetto di rivedere l’approccio e l’atteggiamento che ha sempre contraddistinto questa squadra. Voglio che i ragazzi lottino su ogni pallone, aldilà delle assenze importanti. Abbiamo sempre trasformato le difficoltà in opportunità. Continuiamo con la nostra mentalità, mi aspetto una risposta da tutti ma ne sono convinto perché i ragazzi ci hanno permesso di fare un campionato straordinario. Un momento di difficoltà è fisiologico, dobbiamo cercare di difendere il terzo posto per arrivare ai playoff e cercare di vincerli. Nel girone d’andata, il Francavilla era una delle migliori difese ma non aveva segnato molto. I nostri avversari sono intervenuti bene sul mercato e hanno ripreso a segnare. Hanno effettuato una rimonta importante ma troveranno un Martina arrabbiato e che si vuole ribellare al momento”. Il futuro: “Ho parlato con il presidente tre settimane fa, ci riaggiorneremo perché in questo momento è giusto concentrarci. Penso solo al Martina, a fine stagione valuteremo il da farsi”.

