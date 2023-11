Papa Francesco ha una infiammazione polmonare, ma ‘sta bene’

Le condizioni di Papa Francesco sono “buone e stabili”. Il Pontefice “non ha febbre e la situazione respiratoria sta nettamente migliorando”. Queste le parole di Matteo Bruni, portavoce Vaticano dopo che Bergoglio, nella giornata di domenica 26 novembre, si è recato al Gemelli per una tac.

Bruni ha spiegato che l’esame “ha escluso una polmonite, ma ha rilevato un’infiammazione polmonare che ha causato alcune difficoltà respiratorie. Per aumentare l’efficacia della terapia, è stato inserito un ago cannula per l’infusione di antibiotici tramite via endovenosa”.

Riguardo ad alcuni impegni importanti previsti per questi giorni, Bruni ha aggiunto che “sono stati posticipati per agevolare il suo recupero e permettergli di recuperare il tempo e le energie necessarie. Altri impegni, di carattere istituzionale o più gestibili date le attuali condizioni di salute, sono stati mantenuti”.

