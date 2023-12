Panettoni e olio non a norma, sequestri del Nas nel brindisino

BRINDISI – Panettoni e pandori non a norma, scattano sequestri e controlli da parte dei carabinieri del Nas, operativi in alcune pasticcerie della provincia di Brindisi. In un laboratorio adibito alla produzione di prodotti di pasticceria da forno sono stati sequestrati tutti i panettoni ed i pandori esposti. I militari hanno scoperto che gli alimenti proposti in vendita come artigianali, dunque prodotti in loco, erano in realtà di tipo industriale. La scoperta è stata possibile grazie all’esame delle etichette esposte sulle confezioni regalo, modificate artificiosamente.

In una rivendita di generi alimentari è avvenuto il sequestro di numerose lattine di olio extravergine di oliva e di alcol contraffatte riportanti indicazioni mendaci in etichetta. Nello specifico le lattine di olio, all’esito delle analisi di laboratorio, risultavano contenere olio di semi sofisticato con l’aggiunta di coloranti. Inoltre, le etichette riportavano l’indicazione di uno stabilimento di produzione della provincia di Bari risultato inesistente. L’alcool 96° rinvenuto in bottiglie con sigilli ed etichette contraffatti, abitualmente utilizzato nella preparazione di liquori casalinghi, è stato oggetto anche di allerta del Ministero della Salute poiché contenente verosimilmente sostanze tossiche per ingestione.

Panettoni e olio, i controlli del Nas

Lattine di olio Evo contraffatte sono state invece rinvenute e sequestrate presso un altro laboratorio artigianale, sempre in provincia. Sono state acquistate dal titolare ignaro dell’effettivo contenuto. Nella stessa attività sono state rilevate carenze igienico-sanitarie per le quali il Dipartimento di prevenzione Sian della Asl di Brindisi (Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) ha adottato un provvedimento di sospensione immediata fino al ripristino delle condizioni minime di igiene. I responsabili della commercializzazione dei prodotti contraffatti sono stati segnalati alla Autorità giudiziaria. Le verifiche dei Nas, che hanno interessato anche i mercati settimanali, sono state condotte in sinergia con militari dei comandi stazione carabinieri interessati, della guardia di finanza e del personale tecnico del reparto Sian dell’Asl di Brindisi.

