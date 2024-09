Palmisano: ‘Fitto ha dimostrato incapacità gestionale’

“La nuova Commissione europea, presentata da Ursula Von der Leyen, rappresenta una profonda delusione per chi, come noi, aveva creduto in un cambiamento concreto. La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo con delega alla coesione e alle riforme dell’Ue ne è la prova più evidente”. Lo dichiara in una nota Valentina Palmisano, europarlamentare M5S del gruppo The Left.

“Il passato di Fitto come ministro ha dimostrato una chiara incapacità gestionale, in particolare nella distribuzione delle risorse del Pnrr, a danno del Sud Italia e di settori fondamentali come sanità, infrastrutture e viabilità. Affidare ruoli di responsabilità europea a chi ha fallito nella gestione di fondi strategici è un errore inaccettabile”, ha aggiunto.

“Per questo, il Movimento 5 stelle boccerà sia la nuova Commissione europea sia la candidatura di Raffaele Fitto. Ci opporremo con determinazione a una visione di Europa sempre più distante dalle reali esigenze dei cittadini”, ha concluso Valentina Palmisano.

