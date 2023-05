Pallamano: Fasano soffre, ma batte Merano al fotofinish

La Sidea Group Junior Fasano soffre, ma alla fine batte Merano in Gara 1 delle semifinali scudetto.

Pronti via, gli altoatesini prendono subito il sopravvento con un break di 0-5. Fasano fatica a trovare la forma migliore, anche a causa dell’assenza di Davide Notarangelo, indisponibile per infortunio.

Gli ospiti gestiscono il gioco senza problemi, portandosi addirittura sul +6 dopo 11 minuti (3-9). Solo tra il 19’ e il 22’ minuto , i fasanesi riescono a recuperare terreno con un parziale di 4-0 che riduce lo svantaggio dal 10-15 al 13-15. Tuttavia, alla fine del primo tempo, sono nuovamente i meranesi a portarsi sul 15-20.

A inizio ripresa, Merano continua a dominare portandosi addirittura sul +7 (15-22 al 33′). Ma la Junior, sostenuta dal pubblico della palestra Zizzi, riesce a rientrare in partita avvicinandosi dal 20-25 al 23-25 tra il 40’ e il 43’ minuto per poi portarsi a un solo punto di distanza (25-26) al 45′.

Al 51′, Fasano pareggia: 29-29. Con l’inerzia a proprio favore, Flavio Messina e compagni prendono in mano il match e tra il 54’ e il 56’ effettuano il sorpasso (32-30). Gli avversari pareggiano, ma i locali hanno l’ultima occasione per segnare ancora.

Alessandro parato il tiro avversario e a soli 5 secondi dalla fine i fasanesi ottengono la vittoria con il punteggio di 33-32 grazie al gol di Pablo Gaston Cantore, uno dei protagonisti in campo insieme a Erik Ostling, miglior marcatore.

Il pubblico festeggia il successo, ma per accedere alle finali Fasano dovrà dimostrare il proprio valore in trasferta, martedì prossimo: vincendo o pareggiando Gara 2. In caso di sconfitta, ci sarà una terza partita mercoledì.

“Abbiamo sbagliato approccio, forzando quando non necessario e compiendo numerosi errori– dichiara il tecnico della Junior Vito Fovio -. Loro ci hanno punito, sfruttando anche l’abilità nelle ripartenze veloci. Alla distanza siamo cresciuti mostrando più lucidità e concentrazione, recuperando lo svantaggio fino a firmare la vittoria. In ogni caso, mi aspetto che questo avvio negativo non si ripeta martedì in Gara 2, match complicatissimo sia per la forza dei nostri avversari, che per l’ambiente “caldo” che ci attende”.

Sidea Group Junior Fasano-Alperia Merano 33-32 (15-20 p.t.)​

Sidea Group Junior Fasano: Sibilio, Angiolini 4, Sperti, Pugliese 2, Leban, Notarangelo, Messina 3, Boggia, Cantore 8, Vinci, Beharevic, Petrovski 3, Ostling 10, Corcione, Jarlstam 3. All.: Vito Fovio..

Alperia Merano: Fadanelli 6, M. Prantner, Romei 4, Visentin 8, Stricker, Fasanelli, Parisato, Colleluori, Martini, Laursen 4, Petricevic 2, Nunez 3, Glisic-Gligorijevic, Raffeiner, Cuello 5, GerstGrasser. All.: Juergen Pranter..

Arbitri: Dionisi-Maccarone.

Risultati Gara 1 Semifinali Play-Off Scudetto: Sassari-Bressanone 28-32, Sidea Group Junior Fasano-Alperia Merano 32-28.

Gara 2 (9 maggio – ore 19.30): Bressanone-Sassari, Merano-Sidea Group Junior Fasano.

Eventuale Gara 3 (10 maggio – ore 19.30): Bressanone-Sassari, Merano-Sidea Group Junior Fasano.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp