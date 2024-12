Pallamano A/M Gold, Fasano espugna Cingoli e vola alle Finals di Coppa Italia

La Junior Fasano conquista una vittoria fondamentale nel match contro il Macagi Cingoli, imponendosi per 31-32 nell’ultima giornata del girone d’andata. Un successo sofferto, ma meritato, che garantisce ai pugliesi il settimo posto in classifica e l’accesso alle Finals di Coppa Italia, in programma dal 27 febbraio al 2 marzo 2024.

La partita, disputata in un vivace PalaQuaresima, è stata caratterizzata da un continuo alternarsi al comando del punteggio, soprattutto nella prima frazione. Dopo un avvio favorevole ai locali (3-1), la Junior reagisce con un parziale di 3-0, portandosi sul 4-5 al 9’. L’equilibrio domina fino all’intervallo, quando i pugliesi chiudono in vantaggio 16-18.

Nella ripresa, il Cingoli tenta il tutto per tutto, ribaltando momentaneamente il risultato (20-19 al 36’), ma un break di 4-0 della Junior (20-23 al 39’) spezza definitivamente l’inerzia a favore degli ospiti. Nonostante gli sforzi dei marchigiani di riavvicinarsi (28-29 al 48’), Beharevic e compagni difendono il vantaggio fino alla sirena, chiudendo sul 31-32 e strappando due punti preziosi.

Le parole del coach Domenico Iaia:

“Abbiamo conquistato una vittoria importantissima contro una squadra che non molla mai. Certo, abbiamo commesso molti errori tecnici, complicandoci la vita inutilmente. Avremmo potuto chiudere il match prima, ma portiamo a casa due punti fondamentali per la salvezza e per l’accesso alla Coppa Italia, che era uno degli obiettivi stagionali”.

Cingoli -Junior Fasano 31-32

Macagi Cingoli: Makhlouf 10, D’Benedetto 4, Ciattaglia 4, Naghavialhosseini 4, D’Agostino 3, Mangoni 3, Strappini 1, Vojinovic 2. All. Palazzi.

Junior Fasano: Pugliese 8, Cantore 6, Marinho Da Cunha 6, Beorlegui 5, Notarangelo 4, Boggia 3. All. Iaia.

Arbitri: Cardone-Cardone.

Risultati della 13a giornata: Teamnetwork Albatro Siracusa–Cassano Magnago 26-30, Macagi Cingoli-Junior Fasano 31-32, Secchia Rubiera-Bozen 24-26, Pressano- Publiesse Chiaravalle 28-30, Raimond Sassari-Camerano 39-29, SparerEppan-Alperia Black Devils Merano 29-29, Conversano-Brixen 36-32.​

Classifica: Conversano (1°) e Cassano Magnago (2°) 22, Raimond Sassari (3°) 21, Teamnetwork Albatro Siracusa (4°)20, Alperia Black Devils Merano (5°) 19, Bozen (6°) 18, Junior Fasano (7°) 13, Brixen (8°) 12, Pressano 11, Sparer Eppan 9, Publiesse Chiaravalle 6, Macagi Cingoli 5, Camerano 4, Secchia Rubiera 0.​

Prossimo turno (7/12): Teamnetwork Albatro Siracusa-Publiesse Chiaravalle, Secchia Rubiera-Raimond Sassari, Bozen-Junior Fasano (ore 18), Macagi Cingoli-Cassano Magnago, Pressano-Alperia Black Devils, Conversano-Camerano,Sparer Eppan-Brixen.

Tabellone Coppa Italia – Quarti di finale (27/28 febbraio): Teamnetwork Albatro Siracusa-Alperia Black Devils Merano (A), Raimond Sassari-Bozen (B), Cassano Magnago-Junior Fasano (C), Conversano-Brixen (D).​ Semifinali (1° marzo): Vincente C-Vincente B, Vincente A-Vincente D. ​Finale il 2 marzo.​

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author