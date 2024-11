Pallamano A/Gold, Sassari espugna Fasano nel recupero

Nel recupero dell’8ª giornata della Serie A Gold, la Raimond Sassari conquista una vittoria cruciale in trasferta, superando la Junior Fasano con il punteggio di 27-29, al termine di una gara combattuta fino all’ultimo minuto.

Partenza brillante per i campioni d’Italia, avanti 6-2 dopo soli 9 minuti, spingendo coach Laera a chiamare subito un time-out per ridare grinta ai suoi. La mossa si rivela efficace, e la Junior Fasano ribalta il risultato con un break di 5-0, portandosi sul 6-7 al 15’.

L’incontro procede con un costante equilibrio, con i sardi che toccano il +2 sul 7-9 al 16’, mentre i fasanesi pareggiano sul 10-10 al 23’ e chiudono il primo tempo sotto di una sola rete (13-14). La Junior riesce anche a sorpassare al 41’ (20-19), mantenendo un testa a testa fino alla fine.

Privi dell’infortunato Leban, i padroni di casa hanno trovato in Sibilio un valido sostituto tra i pali, mentre Marinho Da Cunha ha contribuito con una buona prestazione. Tuttavia, Sassari ha potuto contare su un Hamidovic in gran forma, decisivo sia al tiro che nel break di 4-0 tra il 49’ e il 55’, portando il punteggio dal 24-23 al 24-27.

Gli sforzi finali della Junior Fasano non bastano a ribaltare il risultato, e Sassari si impone con il 27-29 alla sirena. Per Zeljko Beharevic e compagni, però, non c’è tempo per recriminare: sabato li attende già l’11ª giornata contro il Pressano. Coach Domenico Iaia, nonostante la sconfitta, si dice soddisfatto: «Sono contento del lavoro dei ragazzi, anche in emergenza. Accettiamo il risultato, ma guardiamo già avanti, pronti a combattere in Trentino».

Junior Fasano-Raimond Sassari 27-29 (13-14 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 3, Rivan Rodriguez 1, Pugliese 6, Leban, Cantore 6, Marinho Da Cunha 8, Beharevic, Capello Cardozo 1, Velletri, Mizzoni, Legrottaglie, Beorlegui 2, Montalto, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Raimond Sassari: Pavani, Aldini 6, Nardin 2, Mura, Malandrin De Oliveira, Bronzo 6, Delogu, Coppola, Hamidovic 11, Bomboi, Brzic 2, Miri, Codina Vivanco 2. All.: Antonj Laera.

Classifica: Conversano e Raimond Sassari 18, Cassano Magnago 17, Teamnetwork Albatro Siracusa 16, Alperia Black Devils Merano e Bozen 14, Pressano 11, Brixen e Junior Fasano 9, Sparer Eppan 5, Macagi Cingoli 3, Camerano* e Chiaravalle* 2, Secchia Rubiera 0. *Una partita in meno.

Prossimo turno (16/11): Teamnetwork Albatro Siracusa-Bozen, Macagi Cingoli-Secchia Rubiera, Camerano-Brixen, Pressano-Junior Fasano (ore 18.30), Raimond Sassari-Alperia Black Devils Merano, Sparer Eppan-Cassano Magnago, Conversano-Publiesse Chiaravalle.

