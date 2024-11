Futsal B/F, poker di Giliberto: WFC Grottaglie travolge il Nora

Una vittoria brillante, frutto di un lavoro settimanale accurato: la Woman Grottaglie supera nettamente il Nora con un perentorio 5-1 grazie al poker di Simona Giliberto, accompagnata dal gol di Pegue. La squadra di coach Bommino ha mostrato ottime trame di gioco e una crescita evidente, portandosi a sette punti in classifica. Per il Nora, l’unica rete è stata siglata da Gabriele.

“Questa vittoria è fondamentale per la classifica. Abbiamo preparato bene la partita e conquistato punti preziosi con un’avversaria difficile. Siamo contente e credo che ce lo meritiamo”, dichiara una entusiasta Giliberto.

CLASSIFICA: “La Roma è una squadra forte, ma abbiamo dimostrato di poterla mettere in difficoltà. In questo girone nessuno è da sottovalutare, dobbiamo continuare su questa strada per puntare sempre più in alto”.

IL NORA: “Nonostante la netta vittoria, ci ha messo in difficoltà in alcuni momenti. Siamo state brave a mantenere i ritmi e a sfruttare le occasioni. Forse avremmo potuto segnare di più”.

ASPETTI DA MIGLIORARE: “L’atteggiamento è stato quasi sempre positivo, ma dobbiamo evitare di concedere occasioni agli avversari. Siamo state propositive e unite, ma serve più attenzione in fase difensiva. Siamo sulla strada giusta per continuare a vincere!”.

WFC Grottaglie-Nora Calcio Femminile (2-0) 5-1

Marcatrici: Giliberto (4), Pegue (Grottaglie); Gabriele (Nora)

Woman Grottaglie: Cordaro, Trumino, Linzalone, Gea, Giliberto (K), Giovarruscio, Lacirignola, Marangione, Pegue, Pulli, Russo, Tieppo. Coach: Bommino.

Nora Calcio Femminile: Gerardi, Martiriggiano, Di Francesco, Trabucco (K), Gabriele, Cialfi, Ciferni, Impallatore, Crocco, Ruggieri, Brattelli, Papponetti. Coach: Di Eugenio.

