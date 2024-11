Bitonto Calcio a 5 femminile, a Bari l’assalto alla Champions League

Si disputerà ancora una volta in Italia, a Bari, la Futsal Women’s European Champions, torneo a inviti in programma al PalaFlorio dal 18 al 21 dicembre, che vedrà la partecipazione di 6 squadre vincitrici dei rispettivi campionati nazionali.

Dopo l’edizione di Falconara del 2022, organizzata e vinta proprio dal club marchigiano, sarà il Bitonto – con il sostegno di Divisione Calcio a 5, FIGC, Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Comune di Bitonto – a ospitare l’evento che l’anno scorso ha visto le leonesse arrendersi in finale, ai tiri di rigore, contro il Benfica. Una medaglia d’argento da trasformare in oro, sullo stesso campo che a Lucilèia e compagne ha già portato due trofei come lo scudetto 2023-24 e la Supercoppa Italiana 2024, entrambi vinti contro il TikiTaka.

LE SQUADRE – Saranno sei le formazioni a contendersi il titolo: oltre alle Campionesse d’Italia, ci saranno Burela (Spagna), Nantes (Francia), Os Lusitanos (Paesi Bassi), Rekord Bielsko-Biała (Polonia) e TFSE (Ungheria).

