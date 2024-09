Pallamano A/Gold, Fasano torna alla vittoria: battuta Chiaravalle

La Junior Fasano ha ritrovato la vittoria superando in casa la neopromossa Publiesse Chiaravalle con un punteggio di 27-22, nel match valido per il 5° turno della Serie A Gold.

Nonostante le assenze importanti, come quella di Joao Marinho Da Cunha, e le condizioni non ottimali di altri giocatori chiave, come Luciano Rivan Rodriguez e Pablo Cantore, i campioni d’Italia sono riusciti a imporsi al Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina.

L’inizio della partita è stato favorevole agli ospiti, passati sul 2-0 dopo appena tre minuti. La reazione dei fasanesi non si è fatta attendere: un break di 4-0 che ha ribaltato il punteggio sul 4-2 al 10′. Nonostante un vantaggio di tre reti al 12′ (6-3), Chiaravalle è rimasto in partita riuscendo a pareggiare all’18’ (8-8) e a riportarsi avanti al 22′ (9-10). La prima metà della gara, caratterizzata da numerosi errori su entrambi i fronti, si è chiusa con un parziale di 4-1 in favore della Junior Fasano, andata negli spogliatoi in vantaggio per 13-11.

Nel secondo tempo, Chiaravalle si è riportato subito sotto accorciando le distanze fino al -1 (14-13 al 32′). Tuttavia, i padroni di casa, spinti dall’ottima prestazione del portiere Alessandro Leban, hanno preso il controllo della partita con un parziale decisivo di 6-1 tra il 38′ e il 47′ (da 16-15 a 21-16), mettendo al sicuro la vittoria. Gli ultimi minuti sono stati di pura gestione, con il punteggio finale che si è fissato sul 27-22.

Coach Domenico Iaia ha commentato così la vittoria: “È stata una settimana difficile, con tante assenze dovute a vari infortuni. Abbiamo preparato la partita più con i video che in campo, ma l’obiettivo principale era vincere. Ora speriamo di recuperare più giocatori possibili in vista della trasferta di Merano”.

Per la Junior Fasano, si tratta del secondo successo stagionale, in attesa della prossima difficile sfida in trasferta contro il Merano nel weekend.

Junior Fasano–Publiesse Chiaravalle 27-22 (13-11 p.t. ) ​

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 4, Fedele, Rivan Rodriguez 5, Pugliese 9, Leban, Notarangelo, Nardelli, Cantore 7, Marinho Da Cunha, Beharevic, Mizzoni, Legrottaglie 2, Beorlegui, Montalto. All.: Domenico Iaia.

Publiesse Chiaravalle: Sanchez, Morettin 3, Vichi, Del Curto 5, Brutti, Hammouda 6, Di Domenico 3, Verdino, Solustri, Sampaolo, F. Cuello 3, Mandolini 2, Babbini, Ballabio, Santinelli, Grimaldi. All. Andrea Guidotti.

Arbitri: Cardone–Cardone.

Risultati della 4a Giornata: Pressano-Raimond Sassari 29-31, Teamnetwork Albatro Siracusa-Camerano 31-28, Macagi Cingoli-Brixen 28-34, Secchia Rubiera-Cassano Magnago 30-34, Bozen-Alperia Black Devils Merano 38-37, Junior Fasano-Publiesse Chiaravalle 27-22, Sparer Eppan-Conversano 30-40

Classifica: Teamnetwork Albatro Siracusa 8, Cassano Magnago e Bozen 7, Raimond Sassari* 6, Conversano**, Brixen, Junior Fasano e Pressano 4, Alperia Black Devils Merano*, Macagi Cingoli* e Sparer Eppan 2, Secchia Rubiera*, Camerano e Publiesse Chiaravalle 0. (* Una gara da recuperare, 2** Due gare da recuperare).

Prossimo turno (5/10): Camerano-Macagi Cingoli, Publiesse Chiaravalle-Cassano Magnago, Raimond Sassari-Teamnetwork Albatro Siracusa, Sparer Eppan-Secchia Rubiera, Brixen-Bozen, Conversano-Pressano, Alperia Black Devils Merano-Junior Fasano (ore 19).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author