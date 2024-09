Futsal A/F, Bitonto: dopo la Supercoppa è già tempo di derby

Dopo la straordinaria vittoria della seconda Supercoppa Italiana consecutiva, il Bitonto C5 Femminile torna in campo per la prima giornata di campionato. Le leonesse affronteranno in casa il Molfetta Femminile, dando vita a un derby d’esordio carico di adrenalina e aspettative.

Il Molfetta, pur avendo ridimensionato la rosa con l’addio di molte giocatrici chiave e puntando su un progetto basato sulla crescita dei giovani talenti, non ha perso di vista le proprie ambizioni. La squadra scenderà in campo con entusiasmo e determinazione, pronta a sfidare le campionesse in carica.

Il Bitonto, dal canto suo, sembra più affamato che mai, con la volontà di continuare a dominare il futsal femminile. L’atteggiamento delle ragazze allenate da mister Marzuoli è quello di chi vuole riaffermare il proprio ruolo da protagonista, con un mix di conferme e nuove ambizioni per la stagione.

Marzuoli, però, avverte delle difficoltà: “È un inizio particolare per noi. Alla seconda giornata riposiamo, poi c’è la nazionale e il prossimo impegno sarà tra un mese. Dovremo abituarci a queste interruzioni, anche perché molte giocatrici saranno impegnate con le nazionali per il mondiale. La partita di domenica è insidiosa, il Molfetta è una squadra rinnovata, con giocatrici piene di entusiasmo. Dovremo essere subito determinate”.

Anche Susy Nicoletti, veterana del Bitonto, sente l’emozione della nuova stagione: “Iniziare una nuova annata è sempre speciale. Le avversarie saranno ancora più determinate a batterci, e gli allenamenti con la rosa ridotta ci metteranno alla prova. Ma lo staff tecnico ci farà arrivare pronte ai momenti decisivi. Domenica sarà un derby da vincere, nulla è scontato, dobbiamo lottare su ogni pallone”.

Il derby sarà diretto da una terna arbitrale tutta pugliese, con Dario Pezzuto come primo arbitro, Paolo De Lorenzo come secondo e Domenico De Candia al cronometro. L’appuntamento è al “Pala Pansini” di Giovinazzo, alle 19.30, per una sfida che si preannuncia imperdibile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author