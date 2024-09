Futsal C1/M, Azzurri Conversano fanno festa in casa del Veglie

Due vittorie in altrettante gare disputate e punteggio pieno in classifica. L’inizio di campionato degli Azzurri Conversano è di quelli da incorniciare e, dopo il bel successo ottenuto all’esordio con il Cassano delle Murge, la banda del presidente Mino De Girolamo si è confermata anche sul campo del Futsal Veglie, neopromossa in C1, ma compagine molto quotata.

Ottima la prova offerta da capitan D’Ecclesiis e compagni capaci di saper soffrire nel primo tempo nel miglior momento dei salentini e prontissimi nella ripresa nell’andare a prendersi tre punti tanto meritati, quanto preziosi.

LA GARA – Mister Giliberti deve rinunciare a Donato Sibilia e lancia in porta Nico Florio il quale va a formare il quintetto di partenza insieme a Sciannamblo, Cannone, Renna e Amrani. Sul fronte opposto invece Sandro D’Accico inizialmente non rischia il colpo estivo Gastaldi e opta per Muscarà, Gabriele Quarta, Molina, Salguero e Sanalitro.

Approccio devastante al match da parte degli ospiti che, dopo appena trenta secondi di gioco, si portano in vantaggio con Amrani, abile nel ribadire in rete una corta e difettosa respinta di Muscarà sulla conclusione di Cannone. La risposta del Veglie, tuttavia, non si fa attendere ed è veemente. Un minuto più tardi Molina approfitta di un errore in disimpegno della difesa azzurra e fa 1-1 aprendo le porta a una fase del match di netto dominio salentino, un dominio che viene legittimato dalle marcature di Salguero e Gabriele Quarta, autori, tra il minuto 5 e il minuto 8, delle reti che fissano il punteggio sul momentaneo 3-1 in favore del Veglie.

L’inerzia del gara sorride chiaramente ai locali con la difesa conversanese che continua a scricchiolare e con Nico Florio che salva il risultato su Taccone prima e Molina poi. Scampato il doppio pericolo gli uomini del presidente De Girolamo provano a riorganizzarsi e si rifanno rivedere in avanti nella seconda metà di frazione mettendo in vetrina il solito scatenato Karim Amrani. Lo spagnolo giunto dalla Catalogna è una spina nel fianco della retroguardia leccese e conferma tutta la sua verve realizzativa andando ad aggiornare il suo score personale di giornata per la perentoria rimonta azzurra che si concretizza al minuto numero 15.,Ma trascorre soltanto un giro di orologio ed è lo stesso Amrani a perdere palla in uscita e a spalancare le porte al gol del nuovo vantaggio del Veglie. All’intervallo dunque il parziale è di 4-3 per i padroni di casa.

Nella ripresa gli Azzurri partono nuovamente fortissimo. Ci prova prima Sciannamblo con il solito bolide di sinistro, ma è di Cannone la zampata che ristabilisce le distanze sull’assist del sempre frizzante Amrani. A questo punto entrambe le formazioni cercano di andare a caccia del bersaglio grosso con le ridotte dimensioni del campo che favoriscono velocissimi ribaltamenti di fronte.

Le occasioni così fioccano, ma c’è da attendere la seconda metà del secondo tempo per assistere ad una nuova marcatura, siglata con un tiro tanto potente, quanto preciso da Antonio Cannone su schema d’angolo. Il finale di partita è di quelli vietati ai deboli di cuore.

Amrani, nel giro di un minuto, prima fallisce il colpo del ko e successivamente, ben assistito da Lioce, firma il gol del provvisorio 6-4 in favore dei suoi. Di fatto la contesa si chiude qui anche se c’è ancora spazio per le segnature di Caradonna e del solito Cannone che mandano il match in archivio con il definitivo risultato di 8-4 per gli ospiti.

Tra una settimana ancora una trasferta attende la formazione di Giliberti di scena in casa del Futsal San Martino, anch’essa neopromossa nel massimo torneo regionale.

Futsal Veglie-Azzurri Conversano 4-8 (p.t. 4-3)

Futsal Veglie: Muscarà, Gastaldi, Lillo, Sanalitro, Quarta G., Quarta M., Bisconti, Molina, Salguero, Taccone, Ciccarese, Cannistrà. All.: Sandro D’Accico.

Azzurri Conversano: Florio, Masi, Lioce, D’Ecclesiis, Lomele, Sciannamblo, Renna, Amrani, Caradonna, Cannone, Salzo. All.: Gianpiero Giliberti.

