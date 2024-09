Ciclismo, il pugliese Giovanni Loiscio vince la Granfondo Campania

Un’azione di forza e determinazione ha consegnato la vittoria a Giovanni Loiscio, 27 anni, pugliese di Laterza (Taranto), nella quinta edizione della Granfondo Campania, la gara di ciclismo organizzata dall’associazione sportiva Black Panthers di Francesco Vitiello. La competizione, svoltasi per la prima volta interamente in provincia di Avellino, ha visto Loiscio protagonista di un’impresa da ricordare.

Dopo aver agganciato il gruppo dei fuggitivi insieme a Giuseppe Orlando, Loiscio è riuscito a staccare tutti a 30 chilometri dal traguardo, lasciando i suoi avversari alle spalle. Solo Rossano Mauti ha provato a contrastare l’attacco, ma senza successo. Loiscio ha tagliato il traguardo in solitaria, a braccia alzate, coprendo i 112 km del percorso in 3 ore e 2 minuti, annunciato dallo speaker Mino Monelli. Dietro di lui, con quasi tre minuti di distacco, un gruppo di sei corridori, con Ambrogio Chiriaco al secondo posto, seguito da Rossano Mauti, Matteo Rotondi e altri atleti.

“Sono riuscito a rilanciare l’azione e staccare la compagnia a 30 chilometri dall’arrivo,” ha raccontato il vincitore, rappresentante della Autoricambi Morrone. “Il percorso era perfetto e si adattava alle mie caratteristiche, con i suoi continui saliscendi.”

Soddisfazione anche per l’organizzazione, con il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, che ha elogiato l’evento: “Questa gara è un grande veicolo di promozione turistica per il nostro territorio.” Il presidente del comitato organizzatore, Francesco Vitiello, ha annunciato novità per il prossimo anno, confermando la volontà di continuare a valorizzare la zona attraversata dalla gara.

Una giornata di sport e ciclismo che resterà impressa nella memoria, sia per gli atleti che per il pubblico presente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author