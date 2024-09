Pallamano A/Gold: Conversano subito in campo, big match con Sassari

Non c’è tempo di rifiatare per il Conversano. Dopo la convincente vittoria contro l’Eppan, i biancoverdi torneranno in campo martedì alle 20 per il recupero della 2ª giornata di campionato. L’avversario sarà il Sassari, in un incontro che si preannuncia come il primo grande scontro della stagione tra due dirette concorrenti per il titolo.

I ragazzi di coach Tarafino dovranno confermare quanto di buono visto nella trasferta in Alto Adige, dove hanno dimostrato concentrazione e solidità difensiva. “Siamo scesi in campo con grande concentrazione e determinazione – ha dichiarato Pablo Marrochi – giocando una partita seria e mettendo in pratica tutto ciò che avevamo preparato in settimana, dopo le fatiche di coppa. Questo ci ha permesso di costruire subito un margine importante su Eppan. Dobbiamo ancora lavorare sui cali di concentrazione che ci portiamo dietro da un paio d’anni, ma siamo ripartiti come una grande squadra e ora siamo pronti per il Sassari”.

Conversano-Sassari promette emozioni forti. La squadra sarda, guidata dal putignanese Antonj Laera, è tra le formazioni più quotate del campionato, e arriva da una rocambolesca vittoria nel primo turno europeo contro i lussemburghesi del Dudelange. “Per noi è già una prima finale – ha aggiunto Marrochi –. Sassari è una squadra forte, ma abbiamo le armi per fare una grande partita, e nonostante il poco tempo prepareremo al meglio la sfida”.

L’appuntamento è fissato per domani, martedì 1 ottobre, alle ore 20.00 al Pala San Giacomo di Conversano. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball, accessibile attraverso la pagina www.pallamano.tv.

