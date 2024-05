Pallamano A/Gold, Conversano: una vittoria o un pari per la finale

Una vittoria o un pareggio per centrare la 12a finale scudetto della sua storia. Due risultati a disposizione per il Conversano che vuole a tutti costi compiere il primo vero miracolo della stagione: dare un calcio alla sfortuna che l’ha attanagliata nel corso del campionato e conquistarsi una finale che sarebbe oltremodo epica.

Si riparte dalla vittoria di sabato scorso in gara-1 che, tuttavia, lascia i giochi ancora apertissimi in vista del match di ritorno che si disputerà giovedì 23 maggio alle 19.30 nel Pala Sport di via del Laghetto dove Lupo e compagni troveranno al loro cospetto un Bressanone voglioso di ribaltare il punteggio e portare i giochi alla “bella” in gara-3.

Ci vorrà, come ormai consuetudine in questo finale di stagione, un Conversano perfetto come quello visto sabato scorso al Pala San Giacomo per decidere il tutto già in gara-2 e portare a casa la finale: “Stiamo giocando bene, compatti, uniti e da gruppo – dichiara Massimiliano Possamai -. Ogni partita è una storia a sé e sicuramente sarà difficile ma siamo positivi e carichi consci di affrontare una squadra super motivata. Dobbiamo approcciare questa gara senza tensione e senza alcun calo di concentrazione. Per noi è stata una stagione impegnativa e “sfortunata” tuttavia non giochiamo pensando a cosa ci manca, ma siamo concentrati su quello che abbiamo; siamo tranquilli e positivi: senza fare proclami, daremo il massimo”.

Appuntamento da non perdere, dunque, giovedì 23 maggio alle ore 19.30 al Palasport di via Laghetto a Bressanone. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball raggiungibile tramite la pagina www.pallamano.tv.

