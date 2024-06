Pallamano A/Gold: Conversano: arriva Øystein Katla Midtun

Prosegue senza sosta la campagna acquisti della Pallamano Conversano che mette a segno un terzo importante innesto nella rosa 2024/25. Il club, pronto a disputare il 51° campionato della sua storia, ha annunciato l’ingaggio del pivot norvegese Øystein Katla Midtun, proveniente dal Falk Horten, squadra della seconda lega norvegese.

Nato a Bergen nel 1996 e cresciuto nella formazione del Kjøkkelvik, Øystein, alto 193 cm, ha ottenuto il suo primo contratto professionistico nella stagione 2016/17 con lo Stord Håndball Elite, sempre in seconda lega norvegese. Dopo un anno ai Vikings TIF nel 2017/18, è tornato al Kjøkkelvik nella stagione successiva.

La sua consacrazione è arrivata nella stagione 2019/20 con il Sportsklubben Falk, dove ha giocato per cinque stagioni consecutive, le ultime tre come capitano. Midtun si è distinto come uno dei più forti e prolifici pivot della seconda divisione norvegese, segnando 290 reti nelle ultime due stagioni.

“Non vedo l’ora di venire a Conversano!” ha dichiarato Øystein. “Dopo la chiamata biancoverde ho iniziato a studiare il campionato italiano e sono molto sorpreso dal livello, soprattutto dei Play-off. Spero di contribuire a costruire una squadra che possa vincere tutto in Italia e ottenere grandi soddisfazioni in Europa. Inoltre, sono impaziente di conoscere i miei nuovi compagni e lo staff del mio nuovo club.”

Øystein, alla sua prima esperienza fuori dalla Norvegia, ha aggiunto: “Voglio realizzare grandi cose come squadra e personalmente essere una parte fondamentale di questo successo. Sono abituato a segnare molti gol e spero di diventare uno dei migliori marcatori della squadra e del campionato. Voglio anche essere il perno di una difesa solida, perché credo che con la difesa si vincano molti titoli.”

A Conversano, Midtun ritroverà Leif-Erik Brenne, ex compagno di squadra per due stagioni nel Falk. “Ho giocato con Leif le mie prime due stagioni al Falk e abbiamo subito stretto una buona amicizia, sia dentro che fuori dal campo. Per un pivot come me è molto importante avere una buona partnership con i terzini. Abbiamo formavamo un’ottima coppia anche in difesa. Mi è mancato giocare con lui negli ultimi tre anni e non vedo l’ora di ritrovarlo a Conversano. Penso che sia un grande vantaggio per entrambi e per l’intera squadra aver giocato insieme in precedenza. Sperimenteremo insieme cosa l’Italia ha da offrirci!”

