Canottaggio, Canottieri Barion brilla ai campionati italiani di Varese

Il circolo Canottieri Barion torna a Bari con orgoglio dai Campionati Italiani di canottaggio, svoltisi sul lago di Varese.

Gli atleti del club di molo San Nicola hanno conquistato due quarti posti mettendo in mostra prestazioni di alto livello nelle competizioni dedicate a senior, pesi leggeri, under 19 e pararowing.

Pasquale Tamborrino e Leonardo Bellomo si sono classificati quarti nella finale A del doppio under 19, sfiorando il podio composto da Arolo, Treviso e Arno. Luigi Dolce ha chiuso in quarta posizione nella finale A del singolo Pesi Leggeri, dietro Baldesio, Limite e Garda Salò.

Ottimo risultato anche per Alessandra Quaranta, Chiara Tamborrino, Gabriella Biscardi e Sofia Caliandro che si sono piazzate al quarto posto nel quattro di coppia under 19.

La competizione è terminata ai recuperi per Claudio Straziota e Giulia Bovio nel singolo e per Francesco Scaramuzzi e Antonio Schirone nel doppio, tutti impegnati nella categoria under 19.

Tuttavia, le prestazioni di tutti i partecipanti del Canottieri Barion sono state di grande valore, in un’edizione dei Campionati Italiani che ha visto la partecipazione di circa mille atleti e quasi cento società da tutta Italia.

«Anche a Varese il Canottieri Barion si è fatto valere. I nostri atleti di punta si sono confermati tra i migliori e persino chi non è riuscito ad accedere alla finalissima ha ottenuto buoni riscontri. Continuiamo a lavorare e ad allenarci per i prossimi appuntamenti», sottolinea il direttore sportivo Filippo Di Marzo.

