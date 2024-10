Pallamano A/Gold, Conversano a Bolzano per difendere il primato

Conversano si prepara per confermare la striscia positiva e iniziare al meglio l’ultima settimana prima della sosta per le nazionali. Alle 18.00 di sabato 26 ottobre, al PalaGasteiner i biancoverdi di coach Tarafino sfideranno i padroni di casa del Bolzano in un match che promette emozioni.

Nonostante i gravi infortuni di giocatori chiave come Pandzic, Di Giulio e Udovicic, la squadra di Mario Sporcic ha continuato a esprimere un buon livello di gioco, dimostrato anche nell’ultima gara contro Sassari. “L’approccio sarà fondamentale – afferma Pasqualino Di Giandomenico, trentenne da poco -. Non dobbiamo sottovalutare gli avversari: sono completi, lottano su ogni palla. Anche noi stiamo bene, i nuovi si stanno integrando e lavoriamo per limare le piccole imperfezioni”.

Di Giandomenico, alla settima stagione in biancoverde, riflette anche sul proprio percorso: “È una settimana strana per me, ma i compagni mi hanno fatto sentire a casa. Un gesto semplice, come la torta preparata dalla madre di Pasquale Di Caro, mi ha davvero emozionato. Ringrazio tutti: compagni, famiglia e la mia ragazza”.

L’appuntamento per i tifosi è per sabato 26 ottobre, alle 18:00, con la diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball, visibile su www.pallamano.tv.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author