Fidal Puglia, Haliti si candida alla presidenza: elezioni il 23 novembre

L’appuntamento è in calendario il prossimo 23 novembre a Bari: le oltre 250 società pugliesi affiliate alla Fidal, sceglieranno il nuovo presidente regionale che raccoglierà il testimone dal francavillese Giacomo Leone.

Sarà una corsa probabilmente a due e t6ra i candidati ci sarà anche il biscegliese Eusebio Haliti.

L’ufficializzazione della sua discesa in campo arriverà nel fine settimana, anche se già da tempo Haliti ha manifestato l’intenzione di guidare la Fidal pugliese per il prossimo quadriennio (quello che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028). La corsa alla presidenza è cominciata incontrando le società pugliesi che il prossimo 23 novembre dovranno eleggere anche i 12 consiglieri e il revisore dei conti nel Comitato pugliese della Fidal.

Da atleta Haliti è stato campione italiano sui 400 metri ostacoli e ha indossato la maglia azzurra anche ai mondiali di atletica del 2013. Da dirigente ha già maturato esperienza come vice direttore dei campionati europei di atletica leggera che si sono svolti a Roma nella scorsa estate, oltre ad aver ricoperto il ruolo di coordinatore nazionale per la Fidal, supervisionando e coordinando il lavoro relativo ai progetti finanziati da Sport e Salute per conto della Fidal.

Adesso, per Haliti comincia la corsa ad ostacoli (la sua specialità in pista) per mettersi alla guida della Fidal pugliese.

