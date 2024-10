Monopoli, Colombo: “Trapani tra i top team del nostro girone”

Poco più di due mesi dopo, Monopoli e Trapani tornano ad affrontarsi. La speranza del popolo biancoverde, però, è che l’epilogo sia diverso. Sicuramente, le motivazioni del match saranno altissime, come ammesso dall’allenatore del gabbiano Alberto Colombo: “Sarà un match differente rispetto a quello vissuto in Coppa”, ha dichiarato il tecnico nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Bollettino infortunati: “In queste ultime 24 ore, stiamo aspettando il consulto medico per Ferrini e monitoriamo lo stato fisico di Miceli e Angileri. Dobbiamo gestire queste situazioni per non incorrere in eventuali ricadute, per cui potrebbero rientrare tra i convocati giocatori che invece saranno assenti sulla distinta di domani. Calvano potrebbe fare un’apparizione in panchina, non ha più dolore al ginocchio ma le sue condizioni non sono tali da lasciar presagire un impiego. De Risio e Pace, invece, ne avranno sicuramente per più di una settimana. Federico Vazquez è in ripresa ed è pienamente recuperato, così come è quasi sicuro l’impiego di Yabre dopo la buona partita di Messina”.

Grandolfo: “Francesco è reduce da una buonissima partita e ha tante possibilità di essere riconfermato. Vedremo chi sarà il suo partner tra Vazquez, Yeboah, Bruschi e De Sena. Vogliamo far sì che in quel reparto ci sia un connubio tale da poter aiutare la squadra”.

Terzetto difensivo: “Molto probabile la conferma di Cristallo, Viteritti e Cascella. Il Trapani è una squadra completa e può farti male sotto diversi aspetti. Qualora dovesse scendere in campo il terzetto annunciato poc’anzi, potremmo pagare dal punto di vista del gioco aereo ma meno sotto quello della velocità. È un fattore da accettare, dobbiamo solo ringraziare i giocatori per aver tirato fuori il massimo in situazioni di estrema difficoltà a livello numerico”.

Trapani: “Il Trapani è una squadra totalmente rinnovata ma è uno dei top team del nostro girone. Sta trovando continuità anche dal punto di vista realizzativo e rispetto alla Coppa Italia ci saranno delle differenze, sia per la tensione che per i giocatori che scenderanno in campo. Con il cambio in panchina, i siciliani hanno apportato qualche variazione tattica ma hanno anche diverse soluzioni a partita in corso. Domani affronteremo una squadra di tutto rispetto che sta vivendo un ottimo momento. Anche noi, però, stiamo attraversando un percorso positivo, nonostante le difficoltà. Per cui, domani si sfideranno due squadre in salute dal punto di vista morale”.

Approccio: “Il Trapani è una squadra molto efficace nelle transizioni e servirà equilibrio. Vorrei un approccio aggressivo ma preservando una giusta dose di sapienza tattica per non concedere il fianco alle caratteristiche degli avversari. Vogliamo entrare in campo in un certo modo, fuori casa ci siamo riusciti spesso mentre tra le mura amiche abbiamo pagato un po’ di tensione per voler dimostrare il nostro valore al pubblico. Speriamo che questo percorso positivo ci aiuti a scioglierci. Contro squadre importanti puoi soffrire ma il pubblico ci aiuterà a superare momenti di difficoltà che possono capitare nel corso di una partita”.

Dubbi in attacco: “Davanti abbiamo la possibilità di compiere più rotazioni, mentre in altri reparti siamo limitati. I nostri attaccanti stanno bene fisicamente”.

