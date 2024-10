Pace decide il derby barese di Serie C: il Monopoli riagguanta il primo posto almeno per una notte

Un gran gol di Pace al 19’ del primo tempo decide il derby barese del girone C di Serie C. Il Monopoli raggiunge il Picerno in testa per una notte, l’Altamura recrimina per un’occasionissima al 90’ non trasformata da Sabbatani e si ferma dopo tre risultati utili di fila.

Al San Nicola Colombo non si discosta dal suo 3-5-2 con De Risio centrale di difesa e Valenti adattato a mezzala. Dall’altra parte Di Donato opta per il 3-4-3 con D’Amico, Minesso e Leonetti a formare il terzetto offensivo.

L’emergenza sembra non aver fine al minuto 16 quando anche De Risio lascia il campo, al suo posto entra Bulevardi con Cristallo che viene arretrato a fare il braccetto di destra e Viteritti va a sinistra. Nel momento di maggiore difficoltà Pace si inventa un gran gol dai 25 metri, con una conclusione improvvisa che coglie di sorpresa Pane. L’Altamura prova a tenere il pallino del gioco ma le conclusioni le opera il Monopoli: al 33’ Pane risponde a Scipioni dai 20 metri.

Stesso leit motiv nella ripresa: al 3’ Vazquez prova la magia su cross di Scipioni: il tiro a volo finisce di poco alto. Di Donato inserisce tutta la batteria di attaccanti con Molinaro, Rolando e Palermo che fanno il loro ingresso in campo ma è il Monopoli ad avere un’altra occasione al minuto 80 con un calcio di punizione di Bruschi deviato con i pugni da Pane. Il pallone buono lo ha anche Bulevardi all’88’ ma l’ex Gubbio il destro dell’ex Gubbio termina la sua corsa lontano dai pali. Biancorossi vicinissimi al pari al 2’ di recupero quando da un calcio d’angolo di Rolando si accende un mischione in area di rigore: Sabbatani la devia verso la porta, Cristallo la tocca quanto basta per deviarla sulla traversa e non farla entrare in porta. E’ l’azione che chiude il match che proietta il Monopoli a quota 16 in classifica. Si ferma a tre, invece, la striscia di risultati consecutivi dell’Altamura.

Altamura – Monopoli 0-1

Reti: 17′ Pace (M)

Altamura (3-4-2-1): Pane; De Santis, Gigliotti (67′ Molinaro), Silletti; Manè, Andreoli (52′ Bumbu), Dipinto, Peschetola (77′ Rolando); D’Amico, Minesso (77′ Palermo); Leonetti (52′ Sabbatani).

A disp: Viola, Poggesi, Grande, Acampa, Franco.

All.: Di Donato

Monopoli (3-5-2): Vitale; Viteritti, De Risio (16′ Bulevardi), Angileri; Cristallo, Valenti, Battocchio, Scipioni (84′ Yabre), Pace; Vazquez (84′ Grandolfo), Yeboah (73′ Bruschi).

A disp: Garofani, Bizzotto, De Sena, Grandolfo, Capozzi, Virgilio, Cascella, Yabre, De Vietro, Cellamare.

All.: Colombo

Arbitro: Filippo Colaninno Nola

Assistenti: Domenico Russo Torre Annunziata, Paolo Cozzuto Formia

Quarto: Andrea Palmieri Brindisi

Ammoniti: Leonetti, Bumbu, De Santis, D’Amico (Alt), Angileri, Vazquez, Cristallo, Valenti (Mon)

Espulsi: –

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Angoli: 5 (Alt), 5 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 3/2 (Alt), 5/3 (Mon)

