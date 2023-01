OSTUNI – In fiamme non solo il furgone, ma anche una cucina e vari oggetti che erano trasportati dal mezzo: è accaduto questa mattina sulla strada statale 379 che collega Brindisi e Bari all’altezza di Costa Merlata, Ostuni. L’incendio si è innescato mentre il furgone era in marcia per fortuna, l’autotrasportatore, capito cosa stesse accadendo, è riuscito a fermare il mezzo su una piazzola e ad uscire per tempo dall’abitacolo, dopo pochi secondi raggiunto dalle fiamme. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni.

Condividi su...

Linkedin email