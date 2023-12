OSTUNI – Da via De Amicis fino a viale Pola, in mutande e maglione, in forte stato di agitazione: correva urlando e chiedeva aiuto, fino a quando, sentendo le sirene, si è intrufolato in un’auto, dove è stato bloccato. Nel primo pomeriggio di oggi, un 48enne del posto è stato fermato e poi sedato e soccorso dagli operatori sanitari intervenuti insieme ai poliziotti dopo le segnalazioni giunte ai centralini delle forze dell’ordine. Sul posto, gli agenti di polizia del locale commissariato e i paramedici del 118.

Corsa in maglione e mutande sotto la pioggia: accertamenti

L’uomo, in evidente stato di alterazione, una volta calmato è stato condotto in ospedale, trasportato in ambulanza al Pronto soccorso del Perrino di Brindisi. Accertamenti in corso e massimo riserbo, anche se un video che ritrae il protagonista di questo strano episodio è stato pubblicato dalla pagina Facebook Associazione Ostuni è. Neanche a dirlo, il filmato, girato da un automobilista, è diventato presto virale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp