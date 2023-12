Brindisi, vandalizzate insegne dei circoli di FdI Atreju e Cantieri Sociali

Due simboli di partito, le insegne di altrettanti circoli di Fratelli d’Italia, in frantumi in meno di 24 ore. È accaduto a Brindisi ai danni delle sedi di Atreju, atto vandalico verificatosi in mattinata, e Cantieri Sociali, insegna distrutta nel primo pomeriggio. Da un lato Roberto Quarta (Atreju) dall’altro Cesare Mevoli (Cantieri Sociali) appartenenti allo stesso partito, Fratelli d’Italia, sebbene su posizioni diverse. Fatti sui quali indagano le forze dell’ordine per risalire ai responsabili e alle motivazioni di gesti deprecabili. Affidato al profilo Facebook il commento di Cesare Mevoli: “Apprendo solo ora- scrive alle 18.30 circa- la spiacevole notizia di un atto vandalico subito dal Circolo Territoriale Atreju Brindisi e dal Circolo Cantieri Sociali, entrambi di FDI.

Avvenimenti come questi sono frutto, purtroppo, della pochezza culturale e vigliaccheria di certe persone lontane anni luce dal concetto di civiltà. Spero vivamente che i responsabili vengano individuati, confidando nel sempre lodevole e prezioso lavoro della forze dell’ordine.

Ai colleghi di partito Roberto Quarta e Cesare Mevoli , alle famiglie e gli associati dei Circoli la mia vicinanza”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp