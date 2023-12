ORIA – Nella notte tra il 2 e il 3 settembre, nella centralissima Piazza Manfredi, esplose un colpo di pistola che ferì un 17enne alla caviglia destra. Già arrestato dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e dai militari della locale stazione, un 47enne di Oria ha patteggiato una pena di un anno e 8 mesi per il reato di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e lesioni personali.

Spari in piazza, l’arresto e il sequestro

L’indagato, subito dopo l’episodio, si era reso irreperibile: fu rintracciato due settimane dopo, a casa di un conoscente, e trovato in possesso di 30 grammi di marijuana e di una pistola di fabbricazione belga calibro 7.65. Rinchiuso nel carcere di Brindisi in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, nei giorni scorsi il 46enne, difeso dall’avvocato Pasquale Annicchiarico, ha patteggiato la pena ottenendo i domiciliari. Ieri come oggi, ha prevalso la tesi dell’arrestato che ha sempre ammesso il fatto, ovvero di aver premuto il grilletto, ma non la volontà di ferire il rivale, con cui, poco prima, aveva avuto un diverbio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp