Sorpreso a rubare un quintale di olive, un arresto nel tarantino

Nella mattinata di domenica 3 dicembre, a Marina di Ginosa, i Carabinieri di Castellaneta hanno arrestato un uomo di trentanove anni, residente in zona, colto in flagrante mentre tentava di rubare olive da un terreno agricolo.

Intervenuti su richiesta del proprietario dell’oliveto, i militari hanno sorpreso il trentanovenne con l’auto carica di circa un quintale di olive, appena sottratte dal terreno. Nell’auto sono stati trovati anche i materiali utilizzati per raccogliere le olive, come reti e mazze. L’uomo è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari in attesa di udienza. Le olive sono state restituite al proprietario, mentre le attrezzature sono state sequestrate.

Questo è solo uno dei recenti interventi dei Carabinieri per contrastare i furti agricoli nella zona ionica, che minacciano la sicurezza delle aree rurali. In passato, altri casi simili sono stati risolti con arresti e denunce. Ad esempio, lo scorso ottobre un tunisino di 45 anni è stato arrestato per un furto simile a Castellaneta, mentre alla fine di novembre un bracciante agricolo di Sava è stato denunciato per aver rubato olive da un terreno privato.

