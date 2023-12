Ferito con un’arma da fuoco alla coscia: muore un 59enne di San Marzano di San Giuseppe

MANDURIA – Ieri sera un uomo di 59 anni di San Marzano di San Giuseppe è stato portato d’urgenza al pronto soccorso di Manduria per una ferita d’arma da fuoco ad una coscia, ma è morto poco dopo. I sanitari hanno fatto il possibile per salvarlo, ma l’uomo, in fin di vita, non ce l’ha fatta, probabilmente aveva perso troppo sangue. I carabinieri della città messapica, presenti sul posto, hanno interrogato chi lo aveva portato all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria, pare un famigliare. Intanto, in attesa dell’autopsia, il magistrato di turno della Procura di Taranto ha disposto il sequestro della salma che in questo momento si trova nella camera mortuaria dell’ospedale messapico.

