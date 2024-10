Oria, incendio nel cortile dell’officina: a fuoco centinaia di pneumatici

ORIA – Centinaia di pneumatici accatastati nel piazzale di un’officina sono andati a fuoco nella notte tra domenica e lunedì ad Oria, in via De Marzo. Sul posto, insieme ai carabinieri, anche i vigili del fuoco del fuoco. L’intervento, iniziato poco dopo la mezzanotte, si è concluso all’alba. Subito avviate le indagini: non si esclude alcuna ipotesi. Disagi alla popolazione a causa dei fumi che hanno reso l’aria irrespirabile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author