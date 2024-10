Bari, assalto a blindato: tre arresti

BARI – Sequestro di persona a scopo di rapina e porto abusivo di armi da sparo. Per questo tre persone sono state arrestate dagli agenti della Squadra Mobile di Bari per un assalto a portavalori compiuto il 31 gennaio 2023. Quella mattina, un furgone blindato, contenente tabacchi lavorati esteri, di una società di trasporto che operava per conto dei una multinazionale di logistica, sarebbe stato intercettato, sulla SS16 in direzione sud, da un’autovettura con a bordo almeno tre soggetti incappucciati ed armati. I malviventi, dopo aver costretto il conducente del furgone ad uscire allo svincolo di Mola di Bari, sarebbero saliti a bordo del mezzo e sotto la minaccia delle armi avrebbero costretto l’autista a dirigersi in una zona isolata interpoderale, dove, indisturbati, avrebbero asporto i tabacchi contenuti nel furgone. Nelle indagini, di fondamentale importanza sono state le intercettazioni telefoniche ed ambientale. L’indagine si è rivelata altamente articolata in quanto gli elementi di prova a carico dei tre individui erano contenuti in distinti procedimenti penali nell’ambito dei quali la Squadra Mobile di Bari stava conducendo due parallele indagini. È stato necessario, pertanto, un lavoro di coordinamento da parte della Procura Distrettuale Antimafia del capoluogo.

