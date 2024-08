Oria, il corteo storico ed il torneo dei rioni catturano l’attenzione della Regione Puglia

Nel secondo fine settimana di agosto ad Oria si respira un’aria magica, si torna indietro nel tempo di circa 800 anni e si riavvolge il nastro fino al Medioevo. Il consueto appuntamento con la settimana del Palio è ufficialmente entrato nel clou, con il corteo storico di Federico II ed il torneo dei rioni pronti a chiudere una settimana in cui affluenza e novità non sono di sicuro mancate.

Un evento giunto ormai alla propria 57^ edizione che vanta un continuo crescendo, e che quest’anno ha attirato ancor più del solito l’attenzione della Regione Puglia, con il direttore generale del Dipartimento Tursimo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio Aldo Patruno ospite d’eccezione: “Il Palio di Oria è un evento che ormai da oltre 50 anni è ben radicato nel territorio, ma penso sia anche espressione identitaria di un’intera comunità. Considero questo evento una chiave di lettura potente per qualificare l’offerta turistico-culturale della Regione Puglia. La costante partecipazione della comunità oritana è una confizione fondamentale per generare quello che oggi chiamiamo il welfare culturale, ossia la cultura come strumento utile per migliorare la qualità della vita delle persone”.

