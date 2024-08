Prestigiosa nomina per l’ex Questore di Brindisi Annino Gargano

ROMA – Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 7 agosto 2024, ha deliberato, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi,

la nomina del Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Dott. Annino Gargano, ex Questore di Brindisi, a Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza. Nella sua carriera e’ stato in Puglia anche a Lecce nella Divisione Immigrazione ed ha diretto la Squadra Mobile di Bari.

L’incarico più recente in Puglia a Brindisi, dove è stato Questore dal 20 aprile 2022 al 20 febbraio scorso, per poi assumere l’incarico di Questore di Messina.

Annino Gargano, originario di Amalfi (SA), coniugato, una figlia e’ in servizio nella Polizia di Stato da 34 anni.

Una lunga e impegnativa carriera la sua: dopo aver ricoperto gli incarichi di Vice Dirigente della Squadra Mobile e di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Parma, ha diretto la Squadra Anticrimine del Commissariato di P.S. “Viareggio – Versilia” (LU) nonché la Squadra Mobile della Questura di Lucca, da Primo Dirigente è stato a capo, per tre anni, della Squadra Mobile di Genova.

Nel 2018 nominato Dirigente Superiore, ha svolto servizio a Roma presso l’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ricoprendo anche l’incarico di Direttore del Servizio Ispettivo e di Controllo.

Ha svolto il ruolo di Questore anche a Vibo Valentia e Chieti.

