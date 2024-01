Oria, esplode petardo in piazza: ragazzina ferita

ORIA – A Oria una ragazza è rimasta ferita in modo lieve perché raggiunta da una scheggia di un petardo. Medicata prima sul posto, la 16enne è stata poi trasportata in ospedale con ustioni di primo grado, quasi subito dimessa per prognosi di dieci giorni.

I fatti intorno all’una di notte. Piazza Manfredi era piuttosto affollata di giovani e non solo che festeggiavano l’arrivo del nuovo anno. Sembra che ad un certo punto qualcuno non ancora identificato abbia lanciato un petardo in aria, poi esploso. Una scheggia sarebbe così volata addosso alla ragazza, ferendola in maniera lieve. Sarebbe stata la stessa minore a chiedere l’intervento agli operatori del 118, già sul posto per attività preventiva, prima del trasferimento all’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana dove, all’alba, la ragazzina è stata dimessa. Indagano i carabinieri che, supportati dalle telecamere di sorveglianza installate in zona, stanno cercando di comprendere cosa sia davvero accaduto e determinare, quindi, eventuali responsabilità.

