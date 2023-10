Oria, auto rubata in fiamme sulla Statale 7: indagini in corso

ORIA – Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, vicino a quell’auto in fiamme sulla Statale 7 non c’era nessuno. Il conducente era già andato via, lasciando il Range Rover di provenienza furtiva abbandonato sulla Statale 7. È accaduto nella serata di venerdì, a ridosso dello svincolo per Oria: sul posto, dopo le segnalazioni degli automobilisti, anche i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, chiamati allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza della strada. I militari, che stanno cercando di ricostruire la vicenda e di individuare il misterioso e sfuggente conducente, indagano sull’accaduto. L’auto era stata rubata a Latiano.

